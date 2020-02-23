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23 лютого • оновлено в 21:44
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Стрибун у висоту з однією ногою став віцечемпіоном світу, зібравши мільйони переглядів в мережі

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Південноафриканський спортсмен Обед Лехехле справив фурор своїм стрибком в категорії T42 (пошкодження ніг найбільшою тяжкості).

Епізод стався на чемпіонаті світу з легкої атлетики серед юніорів з інвалідністю, який проходив в Ноттвілi, Швейцарія. Стрибун відкинув милицю і на одній нозі поскакав до планки, встановленої на висоті 162 см.

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Цей стрибок приніс уродженцю Блюфонтейна срібну медаль, а також сотні коментарів і мільйони переглядів в мережі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, британець з інвалідністю Джош лендман прославився на всю країну після того, як взяв участь в знаменитому забігу Tough Mudder. Це так звані змагання на виживання, які вважаються одними з найжорсткіших у світі.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
легка атлетика
Місце
Швейцарія
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