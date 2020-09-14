Страта Навіда Афкарі викликала гнів у світі: спортивні підсумки 13 вересня

Фанати "Вест Хема" обурилися відсутністю українця Андрія Ярмоленка у складі на перший матч сезону, а мадридський "Реал" офіційно заявив Андрія Луніна.
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