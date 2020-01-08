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8 січня • оновлено в 14:49
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"Страшні речі": зірки українського спорту відреагували на падіння Boeing в Ірані

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Падіння українського літака Boeing 737, який зазнав аварії поблизу аеропорту Тегерана, не залишило нікого байдужим. У спортивному світі України також відреагували на трагедію.

OBOZREVATEL зібрав деякі публікації відомих вітчизняних спортсменів і футбольних клубів в соціальних мережах.

Анна Різатдінова (художня гімнастика):

"Страшні речі": зірки українського спорту відреагували на падіння Boeing в Ірані

Олег Верняєв (спортивна гімнастика):

"Страшні речі": зірки українського спорту відреагували на падіння Boeing в Ірані

Юлія Левченко (легка атлетика):

"Страшні речі": зірки українського спорту відреагували на падіння Boeing в Ірані

Дар'я Білодід (дзюдо):

"Страшні речі": зірки українського спорту відреагували на падіння Boeing в Ірані

Ольга Мазніченко (баскетбол 3х3):

"Страшні речі": зірки українського спорту відреагували на падіння Boeing в Ірані

Роман Яремчук (футбол):

"Страшні речі": зірки українського спорту відреагували на падіння Boeing в Ірані

Олександр Панков (футбольний агент):

"Страшні речі": зірки українського спорту відреагували на падіння Boeing в Ірані

Ірина Ліщинська (легка атлетика):

Футбольний клуб "Динамо" (Київ):

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"Сам літав": депутат "Слуги народу" відреагував на катастрофу літака МАУ в Ірані

Як повідомляв OBOZREVATEL, український літак Boeing 737, на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу (всього 176 осіб), розбився невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран). За останніми даними, в авіакатастрофі загинули 11 українців.

OBOZREVATEL стежить онлайн за тим, що відбувається.

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Читайте всі новини по темі "Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Трохимчук
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особи
Ганна Різатдінова Олег Верняєв Юлія Левченко Дар'я Білодід Ольга Мазніченко Олександр Панков Роман Яремчук
Місце
Україна
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