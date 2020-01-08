"Страшні речі": зірки українського спорту відреагували на падіння Boeing в Ірані

Падіння українського літака Boeing 737, який зазнав аварії поблизу аеропорту Тегерана, не залишило нікого байдужим. У спортивному світі України також відреагували на трагедію.

OBOZREVATEL зібрав деякі публікації відомих вітчизняних спортсменів і футбольних клубів в соціальних мережах.

Анна Різатдінова (художня гімнастика):

Олег Верняєв (спортивна гімнастика):

Юлія Левченко (легка атлетика):

Дар'я Білодід (дзюдо):

Ольга Мазніченко (баскетбол 3х3):

Роман Яремчук (футбол):

Олександр Панков (футбольний агент):

Ірина Ліщинська (легка атлетика):

Футбольний клуб "Динамо" (Київ):

Як повідомляв OBOZREVATEL, український літак Boeing 737, на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу (всього 176 осіб), розбився невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран). За останніми даними, в авіакатастрофі загинули 11 українців.

OBOZREVATEL стежить онлайн за тим, що відбувається.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!