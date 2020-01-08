"Страшні речі": зірки українського спорту відреагували на падіння Boeing в Ірані

Падіння українського літака Boeing 737, який зазнав аварії поблизу аеропорту Тегерана, не залишило нікого байдужим. У спортивному світі України також відреагували на трагедію.
OBOZREVATEL зібрав деякі публікації відомих вітчизняних спортсменів і футбольних клубів в соціальних мережах.
Анна Різатдінова (художня гімнастика):
Олег Верняєв (спортивна гімнастика):
Юлія Левченко (легка атлетика):
Дар'я Білодід (дзюдо):
Ольга Мазніченко (баскетбол 3х3):
Роман Яремчук (футбол):
Олександр Панков (футбольний агент):
Ірина Ліщинська (легка атлетика):
Футбольний клуб "Динамо" (Київ):
Як повідомляв OBOZREVATEL, український літак Boeing 737, на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу (всього 176 осіб), розбився невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран). За останніми даними, в авіакатастрофі загинули 11 українців.
OBOZREVATEL стежить онлайн за тим, що відбувається.
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