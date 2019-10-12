Стівен Сігал "заламав" Ємельяненка больовим прийомом - опубліковано відео

Боєць змішаного стилю Олександр Ємельяненко провів тренування разом зі знаменитим голлівудським актором і майстром єдиноборств Стівеном Сігалом.

Сігал показав на Ємельяненку пару ефектних прийомів, "скрутивши" його больовим на руку. Побувавши в програшному положенні, боєць, однак, показав великі пальці, схвалюючи якість проведеного "залома". Відео Ємельяненко опублікував в своєму Instagram.

"Стівен Сігал показав мені техніку ведення бою, яку я раніше не володів!" - підписав росіянин ролик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ємельяненко 3 жовтня побився з пауерлiфтером Михайлом Кокляевим. Двоє відомих російських спортсменів влаштували бійку в одному з московських барів.

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