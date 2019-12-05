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5 грудня • оновлено в 13:11
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Стелла Захарова: поставте гостре питання олімпійській чемпіонці

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Гостею програми "Гостре питання" на ObozTV 5 грудня стане українська гімнастка, олімпійська чемпіонка Стелла Захарова.

Під час шоу-допиту ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора, а теми обирають глядачі ObozTV і читачі OBOZREVATEL.

Героями передачі є відомі особистості, лідери громадської думки і політики. Читачі OBOZREVATEL і глядачі ObozTV зможуть самі запропонувати, кого б вони хотіли бачити в студії "Гострого питання", написавши про це в коментарях.

Стелла Захарова: поставте гостре питання олімпійській чемпіонці

liga.net

Свої питання та пропозиції наступних гостей залишайте в коментарях нижче, а також під час прямого ефіру на головній сторінці сайту OBOZREVATEL.

Дивіться ефір зі Стелою Захаровою сьогодні о 17:30

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Автор
Павло Заяц
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