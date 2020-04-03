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3 квітня • оновлено в 14:57
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"Стара повія": Хабіб образив МакГрегора

1.2т
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Чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіб Нурмагомедов образливо висловився на адресу ірландської зірки змішаних єдиноборств Корона МакГрегора.

В інтерв'ю ESPN ММА росіянин згадав один зі своїх прямих ефірів в Instagram, під час якого Конор вліз в розмову Хабіба з підписниками.

"Конор – це фейк! Він завжди буде №2. У нього було півроку, щоб підготуватися до нашого бою в 2018 році. І що він показав у клітці? Нічого. Повний нуль. Його поведінка в Instagram? Він виглядає, як стара повія, якій не вистачає уваги. Його час минув. Просто передайте йому це", – сказав Нурмагомедов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хабіб Нурмагомедов жорстко відповів вболівальникам, які розкритикували його за небажання їхати в США на бій з Тоні Фергюсоном.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
UFC
Особи
Хабiб Нурмагомедов Конор МакГрегор
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