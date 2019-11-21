Український переможець Європейських ігор-2019 і Всесвітніх ігор-2017, а також володар "золота" Кубка світу з карате Станіслав Горуна впевнений, що в війна з Росією йде лише між політиками.

Станіслав Горуна tribuna.com

"Війна, яку ми зараз маємо, є суто політична. На жаль, вона є. Це не війна між націями, народами, а війна політиків. Лідери держав мають ресурси і вплив, щоб цю війну підтримувати. Тому якби не воля Путіна, тільки Путіна, то війни між Україною і Росією не було. Тому "Путін – х***ло", якщо що, – цитує Горуна tribuna.com.

Таке зізнання викликало бурхливу реакцію в українських уболівальників.

"Нехай сім'ям загиблих солдат скаже в очі це", "Клоун, багато політиків загинули на війні? В країні у кожного є знайомий, який загинув на війні, а воно ще може таке молоти", - пишуть шоковані користувачі в інтернеті.

(C) tribuna.com

(C) tribuna.com

(C) tribuna.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, навесні цього року Стас завоював "бронзу" чемпіонату Європи в одиночному чоловічому куміте.

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