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21 листопада • оновлено в 19:43
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"Не йде між народами": український чемпіон шокував визнанням про війну з Росією

4.6т
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Український переможець Європейських ігор-2019 і Всесвітніх ігор-2017, а також володар "золота" Кубка світу з карате Станіслав Горуна впевнений, що в війна з Росією йде лише між політиками.

Станіслав Горуна

Станіслав Горуна

tribuna.com

"Війна, яку ми зараз маємо, є суто політична. На жаль, вона є. Це не війна між націями, народами, а війна політиків. Лідери держав мають ресурси і вплив, щоб цю війну підтримувати. Тому якби не воля Путіна, тільки Путіна, то війни між Україною і Росією не було. Тому "Путін – х***ло", якщо що, – цитує Горуна tribuna.com.

Таке зізнання викликало бурхливу реакцію в українських уболівальників.

"Нехай сім'ям загиблих солдат скаже в очі це", "Клоун, багато політиків загинули на війні? В країні у кожного є знайомий, який загинув на війні, а воно ще може таке молоти", - пишуть шоковані користувачі в інтернеті.

"Не йде між народами": український чемпіон шокував визнанням про війну з Росією

(C) tribuna.com

"Не йде між народами": український чемпіон шокував визнанням про війну з Росією

(C) tribuna.com

"Не йде між народами": український чемпіон шокував визнанням про війну з Росією

(C) tribuna.com

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Автор
Максим Богданов
Тема
карате
Особа
Станiслав Горуна
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Grich Lara
Grich Lara
Пошліть його на передову,хай перевірить
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Grich Lara, а ты уже проверила?
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Всё больше знаменитостей шлют боевое меньшинство пидapoв украинских на xyй Пецей во главе!)))))))
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Питон Каа
Питон Каа
Погодите осуждать его, свидомиты, он ведь там про Путина чего-то вякнул, не разобрать...
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