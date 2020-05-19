Стан батька Хабіба погіршився: з'явилися нові подробиці

Михайло Морозов Інші види спорту 16:24, 19.05.2020

Стан батька Хабіба Нурмагомедова, Абдулманапа, знову погіршився, тому його підключили до апарату ЕКМО.

Як повідомляє Telegram-канал "Мутко проти", пару днів тому йому стало краще, а лікарі відзначали позитивну динаміку його стану, але вчора Абдулманап впав у кому. Він не може дихати самостійно, тому його підключили до апарату екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО).

Хабіб і Абдулманап Нурмагомедова
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Відзначимо, що батько Хабіба провів тиждень в штучній комі, після чого не міг розмовляти і рухатися. Він здав позитивний тест на коронавірус, який вразив 75% його легких.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хабіб вперше прокоментував стан свого батька і звернувся до всіх жителів Дагестану, попросивши їх слухати лікарів і дотримуватися режиму самоізоляції.

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