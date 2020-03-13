Стало відомо, як коронавірус вплине на турніри UFC

Глава UFC Дейна Уайт виступив з офіційною заявою про те, що організація не буде скасовувати жоден турнір, але змушена буде піти на деякі обмеження через коронавірус.

"Ми уважно стежимо за ситуацією з коронавірусом і його впливом на спортсменів, персонал і вболівальників UFC по всьому світу. Ми не будемо скасовувати жоден турнір, але змушені реагувати на ці безпрецедентні обставини. Деякі події будуть перенесені з міст, де вони повинні були відбутися, в центр UFC "Apex", який знаходиться в Лас-Вегасі. На жаль, ці турніри можуть бути закриті для вболівальників", – сказав Уайт у відео, опублікованому на офіційному каналі UFC на YouTube.

Дейна Уайт Bloody Elbow

Він також додав, що всі події будуть транслюватися в режимі онлайн, а фанатам, які купили квитки на ці турніри, повністю відшкодують кошти.

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