Стало відомо про стан російської чемпіонки, що вдарила себе ножем

Стало відомо про стан чотириразової чемпіонки світу з художньої гімнастики, росіянки Олександри Солдатової, яка, за даними ЗМІ, зробила спробу суїциду.

Олександра Солдатова medialeaks.ru

Як передає агентство РІА "Новости", стан спортсменки лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Вона знаходиться в НДІ Скліфосовського в Москві, відвідувати її не можна. У лікарні повідомили, що 21-річна гімнастка лежить в стаціонарі в психосоматичному відділенні.

Нагадаємо, раніше Солдатова випустила відео, в якому назвала інформацію про спробу суїциду "повною неправдою".

Солдатова – чотириразова чемпіонка світу і багаторазова чемпіонка Європи з художньої гімнастики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в лікарні, куди поступила росіянка Олександра Солдатова, прокоментували стан її здоров'я.

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