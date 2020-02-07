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8 лютого • оновлено в 08:08
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Стало відомо про стан російської чемпіонки, що вдарила себе ножем

4.8т
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Стало відомо про стан чотириразової чемпіонки світу з художньої гімнастики, росіянки Олександри Солдатової, яка, за даними ЗМІ, зробила спробу суїциду.

Олександра Солдатова

Олександра Солдатова

medialeaks.ru

Як передає агентство РІА "Новости", стан спортсменки лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Вона знаходиться в НДІ Скліфосовського в Москві, відвідувати її не можна. У лікарні повідомили, що 21-річна гімнастка лежить в стаціонарі в психосоматичному відділенні.

Нагадаємо, раніше Солдатова випустила відео, в якому назвала інформацію про спробу суїциду "повною неправдою".

Новини
Олександра Солдатова: як виглядає російська чемпіонка світу, яка намагалася вчинити суїцид

Солдатова – чотириразова чемпіонка світу і багаторазова чемпіонка Європи з художньої гімнастики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в лікарні, куди поступила росіянка Олександра Солдатова, прокоментували стан її здоров'я.

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Читайте всі новини по темі "художня гімнастика" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Денис Карпов
Тема
художня гімнастика
Місце
Росія Москва
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Кацaп Кацaпыч
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Вот что запрет допинга с тварями делает! Конец карьере! Мельдониевые медальки отберут. Позор!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Самка Кацaпа - страшное животное! Но тyпое. Как сам Кацaп!
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