Стало відомо про шляхетний вчинок Хабіба в бою з Гетжі

Ексчемпіон UFC Даніель Корм'є заявив, що росіянин Хабіб Нурмагомедов переміг Джастіна Гетжі прийомом трикутник, щоб не принижувати його на очах у батьків.

На YouTube-каналі "Ушатайка" з'явився переклад інтерв'ю легендарного бійця з журналістом ESPN Аріелем Хельвані, у якому Корм'є розповів, що російський боєць в останній момент передумав робити армбар і вирішив "приспати" свого суперника. За його словами, росіянин дізнався про те, що Гетжі ніколи не постукає по настилу, якщо потрапить під больовий або задушливий прийом, тому і прийняв таке рішення під час поєдинку.

"Хабіб сказав мені, що трикутник із маунту під час спроби армбара – улюблений прийом його батька. Цілий тиждень перед боєм Нурмагомедов дивився інтерв'ю Джастіна та почув, що він ніколи не постукає по настилу, якщо потрапить під больовий або задушливий прийом. І коли Хабіб спочатку виходив на армбар, він вирішив відмовитися від цього прийому, тому що не хотів, щоб Джастін постукав перед своїми батьками, які були в залі. Йому було незручно, тому він відмовився від армбара і вийшов на трикутник, щоб приспати його", – поділився подробицями Корм'є.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гетжі зізнався, що сказав Хабібу, який плакав після бою.