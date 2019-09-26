Стало відомо, коли відбудеться наступний бій Хабіба

Менеджер чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова Різван Магомедов розповів, коли відбудеться наступний поєдинок росіянина.

Хабіб Нурмагомедов

"Наступний бій Хабіба планується на березень-квітень", - сказав Магомедов, чиї слова цитує ТАСС.

За даними ЗМІ, наступним суперником Нурмагомедова може стати Тоні Фергюсон. У той же час менеджер росіянина Алі Абдель-Азіз зазначив, що Хабіб зустрінеться з канадцем Жоржем Сен-П'єром. Глава UFC Дана Уайт готовий організувати цей бій.

Як повідомляв OBOZREVATEL 7 вересня Нурмагомедов повторно захистив пояс чемпіона UFC, здолавши в третьому раунді задушливим прийомом Дастіна Порьє.

Відзначимо, що після зустрічі дагестанець знову, як і в бою з Макгрегором, вистрибнув з сітки, яка оточує октагон.

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