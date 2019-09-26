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27 вересня • оновлено в 19:17
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Стало відомо, коли відбудеться наступний бій Хабіба

2.3т Читати матеріал російською

Менеджер чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова Різван Магомедов розповів, коли відбудеться наступний поєдинок росіянина.

Хабіб Нурмагомедов

Хабіб Нурмагомедов

"Наступний бій Хабіба планується на березень-квітень", - сказав Магомедов, чиї слова цитує ТАСС.

За даними ЗМІ, наступним суперником Нурмагомедова може стати Тоні Фергюсон. У той же час менеджер росіянина Алі Абдель-Азіз зазначив, що Хабіб зустрінеться з канадцем Жоржем Сен-П'єром. Глава UFC Дана Уайт готовий організувати цей бій.

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Як повідомляв OBOZREVATEL 7 вересня Нурмагомедов повторно захистив пояс чемпіона UFC, здолавши в третьому раунді задушливим прийомом Дастіна Порьє.

Відзначимо, що після зустрічі дагестанець знову, як і в бою з Макгрегором, вистрибнув з сітки, яка оточує октагон.

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Особа
Хабiб Нурмагомедов
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