Стало відомо, де поховають батька Хабіба.

Батька російського бійця змішаних єдиноборств Хабіба Нурмагомедова Адбулманапа поховають у селі Кіроваул в Дагестані.

"Брати поїхали в аеропорт, сьогодні повинні привезти (тіло – Ред.). Ховати будуть у рідному селі, в Кіроваулі, якщо встигнуть сьогодні, то сьогодні ховаємо. В село вже приїхали родичі, всі вже зібралися, очевидно, ще зберуться люди", – цитує слова глави села Ільяса Хазієва видання ТАСС.

Нагадаємо, що про смерть Абдулманап Нурмагомедова повідомив глава Чечні Рамзан Кадиров. Батько Хабіба помер в одній з лікарень Москви після тривалої госпіталізації. Він опинився в махачкалінській лікарні 25 квітня, після чого був в екстреному порядку перевезений до російської столиці. Останнім часом стан тренера був вкрай важким.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коментатор Рамазан Рабаданов поділився новими подробицями смерті Абдулманапа Нурмагомедова, розповівши про те, що він переніс два інсульти.