Чемпіон України з боротьби серед молоді Богдан Грицай заявив, що прямі погрози Олександра Усика на адресу простих громадян стали причиною, по якій він кинув виклик боксеру.

"Останньою краплею стало те відео, в якому Олександр звернувся з відвертою погрозою до пересічних українців, продемонструвавши зневагу до всього нашого народу. Це неприпустимо. Я не витримав, бо ще такого не бачив, щоб професійний спортсмен займався залякуванням простих людей. Тому вирішив запропонувати Усику вийти зі мною в клітку. Я не бився там ніколи, точно так само, як не робив цього й Олександр. Запропонував йому рівні умови. Нехай покаже, на що здатний, а не лякає", – сказав Грицай в інтерв'ю виданню Главком.

Богдан Грицай УНІАН

Він не вірить, що Усик прийме його виклик, і вважає, що тепер боксер буде більш ретельно підбирати слова.

"Так. Але я показав, що є українці, які здатні дати йому відсіч. Нехай буде до цього готовий. Досить мовчати і слухати образи на адресу нашої країни і нас як її громадян", – додав борець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Усик опублікував у себе в Instagram відео, де показує, як буде розбиратися з людьми, які його критикують.

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