Стали відомі нові подробиці бою Мейвезер — Хабіб

Поєдинок між американським боксером Флойдом Мейвезером і чемпіоном Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабібом Нурмагомедовим може пройти за правилами змішаних єдиноборств. Про це заявив представник легенди боксу Тімуофей Курагін.

"Я знаю, що Флойд вів переговори із організацією UFC. Думаю, що в разі успішного підписання контракту, він отримає дев'ятизначний гонорар. Звичайно, Хабіб не зможе продати бій із таким же успіхом як МакГгрегор. Але з кожним днем ​​Нурмагомедов стає усе популярнішим. Бій Мейвезера і МакГрегора приніс 600 мільйонів доларів, якщо ж бій Хабіба принесе хоча б половину, то це буде успіх. Реванш Конора і Флойда точно не відбудеться, тому що МакГрегор зазнав надто багато поразок за останній час", — наводить слова Курагіна tofight.ru.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Флойд Мейвезер погодився провести бій із Хабібом Нурмагомедовим, однак лише в боксерському рингу.