Стала відома умова для реваншу Хабіб – МакГрегор

Росіянин Хабіб Нурмагомедов після перемоги над Дастіном Пор'є у чемпіонському бою Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) має намір битися з американцем Тоні Фергюсоном.

Тільки у разі відмови Ель-Кукуя виходити в октагон глава UFC Дана Уайт розгляне варіант із проведенням реваншу Нурмагомедов – МакГрегор. Про це заявив сам президент організації.

Конор МакГрегор – Хабіб Нурмагомедов

"Так, Тоні Фергюсон наступний у черзі на бій із Хабібом. Якщо він прийме бій. Подивимося, чим все закінчиться, коли Хабіб битиметься знову, і коли захоче наступний бій Тоні. Якщо він не прийме бій, то реванш із Конором матиме сенс", – наводить слова Уайта South China Morning Post.

Цікаво, що бій Хабіб – Фергюсон планувався вже чотири рази (!), але щоразу хтось із бійців знімався з поєдинку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хабіб Нурмагомедов переміг Дастіна Пор'є задушливим прийомом і захистив чемпіонський пояс UFC у легкій вазі.

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