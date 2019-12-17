Американський боєць змішаного стилю (ММА) Коді Гарбрандт розповів про сутичку, яка відбулася у нього з російським бійцем Петром Яном під час турніру UFC-245 в Лас-Вегасі.
Коді Гарбрандт
За словами американського спортсмена, росіянин наздогнав його на шляху в туалет, після чого між спортсменами виникла сварка.
"Насправді це ссикло з'явилося на моєму шляху, коли я один йшов в туалет", – описав Гарбрандт інцидент в сторіс Instagram, підкресливши, що час Яна "ще настане".
Додамо, що у ЗМІ потрапило відео сварки між американцем і росіянином. Конфлікт вчасно залагодила служба безпеки.
Гарбрандт – колишній чемпіон UFC у найлегшій вазі. На його рахунку 11 перемог і три поразки. Ян здобув 16 перемог і зазнав однієї поразки в боях за правилами ММА.
Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній боєць UFC Джейсон Найт побив в туалеті двох чоловіків.
Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!
Читайте всі новини по темі "UFC" на сайті "OBOZREVATEL".