Американський боєць змішаного стилю (ММА) Коді Гарбрандт розповів про сутичку, яка відбулася у нього з російським бійцем Петром Яном під час турніру UFC-245 в Лас-Вегасі.

Коді Гарбрандт

За словами американського спортсмена, росіянин наздогнав його на шляху в туалет, після чого між спортсменами виникла сварка.

"Насправді це ссикло з'явилося на моєму шляху, коли я один йшов в туалет", – описав Гарбрандт інцидент в сторіс Instagram, підкресливши, що час Яна "ще настане".

Додамо, що у ЗМІ потрапило відео сварки між американцем і росіянином. Конфлікт вчасно залагодила служба безпеки.

Гарбрандт – колишній чемпіон UFC у найлегшій вазі. На його рахунку 11 перемог і три поразки. Ян здобув 16 перемог і зазнав однієї поразки в боях за правилами ММА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній боєць UFC Джейсон Найт побив в туалеті двох чоловіків.

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