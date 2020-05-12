"Справжня ганьба": Конор відзначився черговим випадом на адресу Хабіба

Ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор МакГрегор відзначився новим випадом на адресу Хабіба Нурмагомедова, знову згадавши росіянину відмову від участі в UFC 249.

"Хабіб, ти – справжня ганьба. Щур, який як завжди метушиться та ховається. Я вже багато разів про це говорив. Всі ми вже неодноразово це бачили. Зараз ми знову переконалися в тому, що й так було відомо. Ти ганьбиш справжні єдиноборства", – написав МакГрегор у себе в Twitter.

Конор МакГрегор і Хабіб Нурмагомедов Insider

Khabib you absolute embarrassment. Scurrying, hiding rat as usual. As I have said many times. As has been seen many times. Through the pane of glass it was confirmed what was always known.

"No comment" lol.

An embarrassment to real fighting. - Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 11, 2020

Ірландець також заявив, що після "знищення" всіх бійців у легкому дивізіоні перейде в напівсередню вагу, і повідомив, що його наступний поєдинок відбудеться в липні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Конор кинув виклик Джастіну Гетжі, який став володарем тимчасового титулу в легкій вазі після перемоги над Тоні Фергюсоном.

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