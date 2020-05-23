Спортсменка-зірка шоу на Netflix Хана Кімура раптово померла в 22 роки

Максим Богданов Інші види спорту 21:06, 23.05.2020 Оновлено: 21:16, 23.05.2020

Японська рестлерка Хана Кімура, зірка шоу "Дом с терасою" на Netflix, померла в 22 роки, повідомляє Variety.

Причини смерті японської спортсменки невідомі. Однак напередодні того, що сталося в сторіз Instagram Кімури з'явилася фотографія японки з кішкою і напис "прощайте".

@ hanadayo0903

Крім того, фанати звернули увагу на те, що в Twitter рестлерки з'являлися тривожні записи. В одній з них, якщо вірити перекладу фанатів японки, вона заявляла, що "не хоче бути людиною". Ймовірно, спортсменка стала жертвою буллінгу в соціальних мережах.

Кімура дебютувала в рестлінгу в 2016 році. Її мати - Кійоко Кімура - також виступала в професійному рестлінгу. Крім того, Кімура знімалася в японському шоу "Дом с терасою", доступному в Netflix.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній нападник харківського "Металіста" Мільян Мрдакович покінчив життя самогубством у віці 38 років.

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