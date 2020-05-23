Спортсменка-зірка шоу на Netflix раптово померла в 22 роки

Японська рестлерка Хана Кімура, зірка шоу "Дом с терасою" на Netflix, померла в 22 роки, повідомляє Variety.

Stardom fans,



We are very sorry to report that our Hana Kimura has passed away.



Please be respectful and allow some time for things to process, and keep your thoughts and prayers with her family and friends.



We appreciate your support during this difficult time. - We Are Stardom (@we_are_stardom) May 23, 2020

Причини смерті японської спортсменки невідомі. Однак напередодні того, що сталося в сторіз Instagram Кімури з'явилася фотографія японки з кішкою і напис "прощайте".

@ hanadayo0903

Крім того, фанати звернули увагу на те, що в Twitter рестлерки з'являлися тривожні записи. В одній з них, якщо вірити перекладу фанатів японки, вона заявляла, що "не хоче бути людиною". Ймовірно, спортсменка стала жертвою буллінгу в соціальних мережах.

Кімура дебютувала в рестлінгу в 2016 році. Її мати - Кійоко Кімура - також виступала в професійному рестлінгу. Крім того, Кімура знімалася в японському шоу "Дом с терасою", доступному в Netflix.

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