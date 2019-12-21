Спортсменка, яка розповіла про "правильний допінг" в Росії, стала чемпіонкою України

13-річна російська фігуристка Анастасія Шаботова, яка прийняла в липні громадянство України, виграла чемпіонат країни в жіночому одиночному катанні.
Вона набрала 189,23 бала за сумою двох програм і більш ніж на 46 балів випередила Таїсію Спесивцева їх Харкова, яка зайняла друге місце.
"Коротка програма Насті – це був такий робочий прокат. Вона може і краще, але їй просто ще не вистачає досвіду. Друга половина довільної програми вийшла змазаною з тієї причини, що спортсменка хотіла показати потрійний аксель, і ми спільно вирішили, що треба спробувати. але, мабуть, це теж справа досвіду, так що тут все залежить від кількості стартів, а у Насті був тільки один турнір, де вона зробила вказаний стрибок", – прокоментувала тренер фігуристки Світлана Панова сайту федерації фігурного катання України.
Beautiful medalists of the Ukranian Nationals🇺🇦 This was a cool competition and all of this three girls skated brilliantly ! Special congrats to our girl Anastasia Shabotova, who has become the Champion🥇 Nice job🤛. #Anastasiashabotova #shabotova_support #shabotova #ukraine #figureskating #snowleopards
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"Як виступати стабільно? Випити багато допінгу - і виступаєш стабільно. Ось і все. Тільки треба правильний допінг пити", - заявила в свій час юна спортсменка.
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