Спортсменка, яка розповіла про "правильний допінг" в Росії, стала чемпіонкою України

13-річна російська фігуристка Анастасія Шаботова, яка прийняла в липні громадянство України, виграла чемпіонат країни в жіночому одиночному катанні.

Вона набрала 189,23 бала за сумою двох програм і більш ніж на 46 балів випередила Таїсію Спесивцева їх Харкова, яка зайняла друге місце.

"Коротка програма Насті – це був такий робочий прокат. Вона може і краще, але їй просто ще не вистачає досвіду. Друга половина довільної програми вийшла змазаною з тієї причини, що спортсменка хотіла показати потрійний аксель, і ми спільно вирішили, що треба спробувати. але, мабуть, це теж справа досвіду, так що тут все залежить від кількості стартів, а у Насті був тільки один турнір, де вона зробила вказаний стрибок", – прокоментувала тренер фігуристки Світлана Панова сайту федерації фігурного катання України.

Шаботова прославилася після скандальної заяви про допінг, на міжнародних змаганнях

"Як виступати стабільно? Випити багато допінгу - і виступаєш стабільно. Ось і все. Тільки треба правильний допінг пити", - заявила в свій час юна спортсменка.

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