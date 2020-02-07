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8 лютого • оновлено в 08:08
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Бородянський: спортсмени змушені їздити в Росію виступати, вони не артисти

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Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що українські спортсмени, на відміну від артистів, змушені виступати в будь-якій без винятку країні.

"Треба розрізняти виступи спортсменів за кордоном, в тому числі і Російській Федерації, і виступи артистів. У них є вибір, заробляти очки або не заробляти. Якщо спортсмен не виступає за кордоном, він автоматично залишається без балів. Це обмежує можливості спортсмена боротися за медалі", – цитує слова Бородянського агентство Інтерфакс-Україна.

Володимир Бородянський

Володимир Бородянський

Країна

Він також зазначив, що для боротьби за медалі на світовому рівні необхідно виступати на змаганнях у будь-якій країні, навіть на території "держави-агресора".

"Для того, щоб ефективно боротися за медалі в світі, ми повинні виступати на території держави-агресора", – додав він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Федерації гімнастики України пояснили, чому прийняли рішення брати участь у Гран-прі з художньої гімнастики в Москві, який пройде 7-9 лютого.

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Тема
художня гімнастика
Особа
Володимир Бородянський
Тег
Міністерство культури
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
Їм просто "все равно", хто намастить на їх хліб ікру - аби побільше.
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
А чего так мучиться? не приезжайте....не насилуйте свою свидомость и незалэжность....
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Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Украинские гимнастки, боксеры, тенессистки и т. д. вынуждены выступать в России. Артисты, певцы вынуждены выступать в России. Зробитчане вынуждены работать в России. Нефть,газ,аллюминий, камазы, вагоны...вынуждены покупать в России. Короче, агрессор, денех дай!
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
Рагулич Рагуль, тільки зросійщене бидло "змушене" заробляти в ерефії. Всі нормальні люди - від працівників до митців, давно мають змогу заробляти на Заході чи в Україні.
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