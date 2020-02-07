Бородянський: спортсмени змушені їздити в Росію виступати, вони не артисти

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що українські спортсмени, на відміну від артистів, змушені виступати в будь-якій без винятку країні.

"Треба розрізняти виступи спортсменів за кордоном, в тому числі і Російській Федерації, і виступи артистів. У них є вибір, заробляти очки або не заробляти. Якщо спортсмен не виступає за кордоном, він автоматично залишається без балів. Це обмежує можливості спортсмена боротися за медалі", – цитує слова Бородянського агентство Інтерфакс-Україна.

Володимир Бородянський Країна

Він також зазначив, що для боротьби за медалі на світовому рівні необхідно виступати на змаганнях у будь-якій країні, навіть на території "держави-агресора".

"Для того, щоб ефективно боротися за медалі в світі, ми повинні виступати на території держави-агресора", – додав він.

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