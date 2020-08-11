Спортсмен викупався в озері в спеку і помер

Пауерлифтер з Великобританії Кріс Беднарскіс трагічно загинув за час купання при 30-градусній спеці, повідомляє Daily Star.

За словами друга загиблого, молодий чоловік купався в прохолодному озері в парку і пропав. Його друзі обшукали парк, а потім рятувальники витягли тіло спортсмена з води. Відзначається, що очевидці намагалися допомогти юнакові, проте в якийсь момент втратили потопаючого з поля зору.

"Поки ми чекали, ми бачили, як дрон літає, і в якийсь момент я побачив, як дрон завис, а човни попрямували до цього місця", – розповів очевидець.

Місце події Daily Star

Суперінтендант Малкольм Кук з поліції Норфолка заявив, що в пошуках допомагали співробітники місцевої пожежно-рятувальної служби та служби швидкої допомоги.

Він підтвердив, що тіло чоловіка було витягнуто з води. За неофіційною інформацією, причиною смерті міг стати спазм судин або серцевий напад через різкий перепад температури.

"Ми висловлюємо щирі співчуття його родині", – додав він.

Молода людина займалася пауерліфтингом і повинна була виступити на змаганнях в січні 2021 року. За два дні до смерті Беднарскіс відсвяткував своє 22-річчя.

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