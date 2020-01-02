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2 січня • оновлено в 22:35
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Спортсмен під час гри убив стареньку одним ударом

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У США під час бейсбольного матчу Головної ліги бейсболу (MLB) між командами "Лос-Анджелес Доджерс" і "Сан-Дієго Падрес" загинула 79-річна вболівальниця.

Лінда Голдблум

Лінда Голдблум

ESPN

Після удару гравця "Сан-Дієго" Френміла Рейеса м'яч пролетів над захисною сіткою і потрапив у голову Ліндi Голдблум.

За повідомленням ESPN, жінка три дні перебувала в лікарні без свідомості, не реагуючи на те, що відбувається, і тільки раз поворухнувши пальцем. Її дихання підтримувалося за допомогою апарату штучної вентиляції легенів, яке відключили за рішенням рідних.

"Смерть настала від внутрішньочерепного крововиливу в мозок у результаті удару тупим предметом по голові", – йдеться у висновку патологоанатома.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бейсболісту в матчі вдався трюк із "Матриці". Гравець "Торонто" Влад Герреро продемонстрував дивовижні чудеса спритності в поєдинку MLB у США.

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Автор
Максим Богданов
Тема
бейсбол
Місце
США
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