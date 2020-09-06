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Спортсмен оскаржив покарання за допінг, стверджуючи, що віра не дозволяє йому брехати

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Інші види спорту
1,2 т.
Чілібой Ралепелле

Чілібой Ралепелле було викрито в застосуванні забороненого препарату.

Південноафриканський регбіст Чілібой Ралепелле спробував незвичайним способом оскаржити 8-річну дискваліфікацію за вживання допінгу.

У січні минулого року Ралепелле було викрито в застосуванні забороненого препарату зеранол, його усунули від участі в змаганнях на 8 років, пише Rugbymag.

Спортсмен свою не визнав провину: в якості одного з аргументів він заявив, що християнська віра не дозволяє йому обманювати і шахраювати.

Дисциплінарний комітет не прийняв до уваги цей аргумент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Австралії регбіста Бенджі Маршалла відправили на карантин після поцілунку з журналісткою.

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