Спортсмен-екстремал переміг ліфт: ефектне відео

Польський скелелаз Марчін Дженьскі забрався на 23-метрову стіну за 12,12 секунди і виявився швидшим за ліфт.

Дженьскі виграв змагання, підкоривши спеціально сконструйовану стіну висотою в шість поверхів. Він стартував одночасно з ліфтом і виявився швидше за механізм. Поляк вважається одним з найшвидших скелелазів в світі. У 2016 році він виграв чемпіонат світу в цій дисципліні.

Скелелазіння включено в програму літніх Олімпійських ігор 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Франції загинув екстремал Франсуа Жіссі, який намагався встановити світовий рекорд.

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