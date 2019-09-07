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8 вересня • оновлено в 11:14
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Спортсмен-екстремал переміг ліфт: ефектне відео

1.9т Читати матеріал російською

Польський скелелаз Марчін Дженьскі забрався на 23-метрову стіну за 12,12 секунди і виявився швидшим за ліфт.

Дженьскі виграв змагання, підкоривши спеціально сконструйовану стіну висотою в шість поверхів. Він стартував одночасно з ліфтом і виявився швидше за механізм. Поляк вважається одним з найшвидших скелелазів в світі. У 2016 році він виграв чемпіонат світу в цій дисципліні.

Скелелазіння включено в програму літніх Олімпійських ігор 2020 року.

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