Sports Talk Club: цифровізація спорту
В понеділок, 14 грудня (початок о 14:00), відбудеться чергова зустріч Sports Talk Club. Захід організовано Parimatch.
Цього разу темою для обговорення стане digital-інструменти при роботі з уболівальниками та спонсорами. Ці питання стають все більш актуальними для спортивних організацій, адже через пандемію трибуни стадіонів ще не скоро будуть на 100% заповнюватися глядачами.
В рамках Sports Talk Club виступлять:
Хосе Карлос Лоайса
Представник LaLiga в країнах Східної Європи, Спеціаліст з розвитку міжнародного бізнесу, в тому числі в країнах СНД.
Анастасія Латсановська
Контент-менеджер LaLiga
Олександр Мамалига
Маркетинг директор ФК "Шахтар". Відповідає за досягнення ключових показників клубу в розрізі маркетингу, в тому числі за залучення уболівальників і дохідну складову.
Тамара Бадашвілі
CMO Parimatch Ukraine
Владислав Вахільчук
Засновник маркетингової компанії "Evolution", маркетолог
Доступ до трансляції 14 грудня о 14:00 після реєстрації: https://forms.gle/2hzms9dRtMeYhgig6