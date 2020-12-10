Sports Talk Club: цифровізація спорту

В понеділок, 14 грудня (початок о 14:00), відбудеться чергова зустріч Sports Talk Club. Захід організовано Parimatch.

Цього разу темою для обговорення стане digital-інструменти при роботі з уболівальниками та спонсорами. Ці питання стають все більш актуальними для спортивних організацій, адже через пандемію трибуни стадіонів ще не скоро будуть на 100% заповнюватися глядачами.

В рамках Sports Talk Club виступлять:

Хосе Карлос Лоайса

Представник LaLiga в країнах Східної Європи, Спеціаліст з розвитку міжнародного бізнесу, в тому числі в країнах СНД.

Анастасія Латсановська

Контент-менеджер LaLiga

Олександр Мамалига

Маркетинг директор ФК "Шахтар". Відповідає за досягнення ключових показників клубу в розрізі маркетингу, в тому числі за залучення уболівальників і дохідну складову.

Тамара Бадашвілі

CMO Parimatch Ukraine

Владислав Вахільчук

Засновник маркетингової компанії "Evolution", маркетолог

Доступ до трансляції 14 грудня о 14:00 після реєстрації: https://forms.gle/2hzms9dRtMeYhgig6

Деталі: https://start.parimatch.com/expert/