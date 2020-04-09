Спортивна лікарка назвала особливу небезпеку наслідків коронавiрусу

Лікарка Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Ірина Зеленкова вважає, що коронавірус несе особливу небезпеку для професійних атлетів.

Коронавірус зупинив спорт sovsport.ru

"Якщо їх дихальна система постраждає від коронавiрусу і постачання кисню до м'язів погіршиться, то спортсмен не зможе показати високі результати, які він демонстрував до хвороби", – сказала вона в інтерв'ю ТАСС.

Лікарка також застерегла спортсменів від легковажного ставлення до вірусу. Вона зазначила, що для атлетів, які перехворіли на коронавірус повинні бути розроблені спеціальні критерії з повернення у спорт, оскільки у них можуть залишитися ускладнення.

Раніше вчені з'ясували, що треба робити, щоб не заразитися COVID-19 під час заняття спортом на вулиці.