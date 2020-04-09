Спортивна лікарка назвала особливу небезпеку наслідків коронавiрусу

Максим Богданов Інші види спорту 21:51, 9.04.2020 Оновлено: 22:25, 9.04.2020

Лікарка Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Ірина Зеленкова вважає, що коронавірус несе особливу небезпеку для професійних атлетів.

Коронавірус зупинив спорт
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"Якщо їх дихальна система постраждає від коронавiрусу і постачання кисню до м'язів погіршиться, то спортсмен не зможе показати високі результати, які він демонстрував до хвороби", – сказала вона в інтерв'ю ТАСС.

Лікарка також застерегла спортсменів від легковажного ставлення до вірусу. Вона зазначила, що для атлетів, які перехворіли на коронавірус повинні бути розроблені спеціальні критерії з повернення у спорт, оскільки у них можуть залишитися ускладнення.

Раніше вчені з'ясували, що треба робити, щоб не заразитися COVID-19 під час заняття спортом на вулиці.

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