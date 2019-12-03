Спортивна ганьба Росії: знайдений винний у скандалі

У розслідуванні про маніпуляції з даними Московської лабораторії, яке провели експерти комітету щодо відповідності Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA), з'явилися нові подробиці.

У розпорядженні Sports Integrity Initiаtive виявилися звіти міжнародної організації, в яких ідеться про те, що зміни в дані дійсно були внесені до того, як вони були передані комісії WADA. Це нібито зробив системний адміністратор Євген Мочалов (в оригіналі тексту – Олег Мочалов), чоловік директорки лабораторії Олени Мочалової.

Зокрема, в документі уточнюється, що в лабораторії мала місце бути якась "команда обнулення". Її завданням було приховати той факт, що зміни даних проводилися не в листопаді 2015 року колишнім головним лабораторії Григорієм Родченковим, а в грудні 2018-го – перед передачею бази в WADA, повідомляє Газета.ру.

Крім того, російська сторона погодилася, що Мочалов навмисно вніс зміни, пояснивши це метою звільнити місце на диску, перенісши дані на свій комп'ютер. Він нібито зробив відкат до бази листопада 2015-го, тим самим змінивши датування. Похибка була виявлена через те, що Мочалов поставив дату в форматі, прийнятому в США: 01/08/2019 замість 8.01.2019. Помилка адміністратора привела до того, що оновлена база виявилася датована не січнем, а серпнем.

Аргумент Мочалова експерти WADA не прийняли за правду, оскільки виявили, що жорсткий диск був вільний на 93 відсотки. Крім іншого, комісії вдалося виявити, що останні зміни вносилися 16 січня – за день до передачі даних експертам. Це доводило провину російської сторони.

Пізніше з'явився новий фрагмент звіту, в якому говорилося, що мова в цих даних йшла про підозрілi допінг-проби біатлоніста і біатлоністки, імена яких не уточнюються. Зміна полягає в тому, що інформатор WADA два роки тому назвав їх аналізи з "несприятливими аналітичними результатами", а в базі, яку передали в 2019-му, ця позначка відсутня. У копіях також говориться, що результати проб на анаболічні стероїди і селективні модулятори андрогенних рецепторів (SARM) містяться в PDF-файлах, які комісії виявити не вдалося.

Пояснюється, що експертам вдалося відновити файли і встановити, що дані містять сліди вибіркових змін, які призвели до того, що результати виявилися негативними, а не підозрілими.

Міністерство спорту Росії вже поспішило спростувати інформацію про втручання Мочалова і її дружини до внесення змін у базу даних.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 листопада комітет із відповідності WADA рекомендував усунути Росію від участі в міжнародних змаганнях на чотири роки. Крім того, країні можуть заборонити брати міжнародні змагання. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) пообіцяв підтримати санкції щодо Росії.

19 листопада британський таблоїд Daily Mail повідомив, що Росії можуть заборонити проведення домашніх матчів чемпіонату Європи з футболу 2020 року через невідповідність бази даних московської антидопінгової лабораторії. Про те, що дані з неї були підмінені, стало відомо у вересні.

Рішення щодо російського питання виконком WADA повинен ухвалити 9 грудня.

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