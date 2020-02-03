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3 лютого • оновлено в 20:45
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"Сподіваюся на це": Ємельяненко розповів про сварку з братом, якого назвав "мертвим"

1.7т
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Легендарний російський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Федір Ємельяненко висловив надію на те, що зможе помиритися зі своїм братом Олександром.

Спортсмени вже довгий час не спілкуються один з одним, а нещодавно Федір заявив, що брат для нього мертвий. У відповідь Олександр порадив родичеві закрити рота. Проте, Ємельяненко-старший назвав умови для примирення.

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Федір і Олександр Ємельяненко

Федір і Олександр Ємельяненко

Facebook Олександра Емельяненко

"Я сподіваюся на це. Нещодавно я сказав, що Олександру потрібно змінитися. Перш за все покаятися, змінити своє життя, не називати людей тваринами. Жоден святий не вчить тому, що потрібно називати людей тваринами. Потрібно змінити своє життя як мені, так і Олександру", – наводить слова Федора ТАСС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 січня Олександр Ємельяненко був заарештований за п'яний дебош, який він влаштував у Липецьку. Боєць провів за гратами сім діб.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
MMA
Особи
Федір Ємельяненко Олександр Емельяненко
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Нах нужно!
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