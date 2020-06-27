Спаринг-партнера Хабіба нокаутували за 19 секунд в Мінську

22-річний бельгійський боєць чеченського походження Рустам Сербієв зазнав нищiвної поразки на турнірі Belarusian Fighting Championship BFC 55 в Мінську.

Поєдинок у ваговій категорії до 77 кілограмів проти 18-річного білоруса Артема Бабашка завершився в першому ж раунді.

Господар октагону з перших секунд почав обсипати суперника градом ударів. Сербієв, який був спаринг-партнером чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова, не очікував такого натиску, і пішов повністю в захист.

Незважаючи на блоки, кілька ударів Артема прилетіли в голову Сербієву. Рефері на 19-й секунді зупинив побиття, присудивши перемогу технічним нокаутом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, курйозний епізод за участю рефері стався на турнірі зі змішаних єдиноборств (ММА) Serbian Battle Championship 28, який пройшов в сербському місті Оджаци.

Після того, як Славолюб Мітіч відправив Адріана Радовановіч в важкий нокаут ударом в голову, арбітр хотів швидко зупинити бій, проте через поспіх підсковзнувся, полетівши на октагон.