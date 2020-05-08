"Собака з підібраним хвостом": Фергюсон знову "наїхав" на Хабіба і Конора

Михайло Морозов Інші види спорту 10:38, 8.05.2020

Американський боєць змішаних єдиноборств Тоні Фергюсон зробив новий випад на адресу росіянина Хабіба Нурмагомедова й ірландця Конора МакГрегора.

"Я твердо переконаний в тому, що пояс по праву належить мені. Хабіб не хотів битися. Він втік, як собака з підібраним хвостом. Те ж саме можна сказати і про Конора. Всі говорили "Я буду наступним, я буду наступним", і де вони тепер? Вони лежать вдома на карантині, поки ми тут його знищуємо", – цитує слова Фергюсона видання Sporting Bible.

Тоні Фергюсон
Sportbox

Нагадаємо, що Хабіб відмовився летіти в США через карантин у Росії, тому його поєдинок з Тоні зірвався в п'ятий раз. Місце росіянина зайняв Джастін Гетжі, який поб'ється з американцем за тимчасовий пояс і право зустрітися з Нурмагомедовим у наступному бою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери назвали фаворита протистояння Фергюсона і Гетжі на UFC 249.

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