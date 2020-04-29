"Смертельно небезпечна": Хабіб, який наплював на коронавірус, звернувся до дагестанців

Російський чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов звернувся до дагестанців, заявивши, що несерйозне ставлення до коронавірусу призвело до швидкого поширення хвороби.

"У цей священний місяць хотів би звернутися до всіх дагестанців і до всіх, хто мене знає. Наша недбалість до порад і прохань лікарів, разом із народною панікою, призвели до високих темпів поширення хвороби. І без того важке становище щодня погіршується, і це призвело до того, що наші лікарні сьогодні переповнені хворими, фахівців і ліків не вистачає, а число хворих тільки зростає", – написав Нурмагомедов у себе в Instagram.

Хабіб Нурмагомедов @khabib_nurmagomedov

Він закликав усіх залишатися вдома і берегти близьких, щоб знизити навантаження на лікарів і лікарні.

"Повірте мені. Хвороба смертельно небезпечна, і ми це вже відчуваємо на собі. Залишившись вдома, ми зможемо знизити навантаження на лікарів і лікарні, і, можливо, своєчасна обережність стане причиною порятунку чиїхось життів. Бережіть близьких, не випускайте їх з дому без потреби", – додав Нурмагомедов.

Варто відзначити, що відразу після повернення з США в останніх числах березня, де росіянин вже не міг продовжувати тренування через пандемію коронавірусу, він вийшов на прогулянку по Махачкалі, знаходився в кафе без захисної маски і не дотримувався обов'язкового двотижневого карантину після приїзду з-за кордону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, батько Хабіба Адбулманап був госпіталізований з пневмонією і здав тест на коронавірус. Пізніше він опублікував перший пост в Instagram після того, як потрапив до лікарні.

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