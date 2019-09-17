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17 вересня • оновлено в 10:06
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"Слуга народу" Беленюк виграв чемпіонат світу з боротьби: спортивні підсумки 16 вересня

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Фанати київського "Динамо" вивісили кривавий банер про Віктора Медведчука, а депутат від партії "Слуга народу" Жан Беленюк став чемпіоном світу з боротьби.

OBOZREVATEL головні спортивні новини понеділка, 16 вересня.

Крім того, олімпійський чемпіон-2002 Олексій Ягудін розповів про свою останню зустріч з актрисою Анастасією Заворотнюк, яка знаходиться при смерті. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Особи
Жан Беленюк Анастасія Заворотнюк Олександр Тесленко
Тег
ФК Динамо Київ
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