"Слід було очікувати": американський боєць побив росіянина і зіткнувся з підлістю в РФ

Американський боєць змішаних єдиноборств Ентоні Джонсон назвав несправедливим суддівство його бою з росіянином Олександром Ємельяненком, після якого останній потрапив до лікарні. На думку спортсмена з США, рефері не віддали йому перемогу тільки тому що, поєдинок проходив у РФ.

"Я провів більше тейкдаунів, контролював ситуацію. Впевнений, я виграв бій. Але це Росія. Цього слід було очікувати, так що все нормально. Повернуся ще сильнішим. Безумовно, я засмучений. Якби цей бій проходив у США або в будь-якій іншій країні, то мені б точно віддали перемогу. Він бив, так. Але я теж бив. Звісно, хочу реваншу. Наступного разу нокаутую його", - наводить слова Джонсона "Матч ТВ" .

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський боксер Альберт Селімов відмовився виходити в ринг проти українського чемпіона Василя Ломаченка.