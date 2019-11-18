"Скотиняка!" Беленюк показав депутатам прийоми самооборони

28-річний український борець, срібний призер Олімпіади-2016 і депутат Верховної Ради України від партії "Слуга Народу" Жан Беленюк вирішив навчити своїх колег самообороні.

Жан Беленюк Instagram Жана Беленюк

Про це він повідомив в Instagram, записавши спеціально для народних обранців відеоролик.

"Друзі, всім привіт. Після насиченого пленарного тижня я дійшов до спортивного залу і хочу показати кілька прийомів, тому що на наших депутатів відбуваються іноді напади. Щоб вони знали, як себе захистити. Поїхали", – сказав Беленюк, перш ніж показати кілька кидків.

Нагадаємо, раніше колишній депутат Олег Ляшко спровокував бійку з нинішнім депутатом від партії "Слуга Народу" Андрієм Герусом в аеропорту "Бориспіль".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чемпіон світу з боротьби Жан Беленюк пояснив, навіщо йде в Раду.

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