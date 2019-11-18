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18 листопада • оновлено в 18:45
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"Скотиняка!" Беленюк показав депутатам прийоми самооборони

3.9т
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28-річний український борець, срібний призер Олімпіади-2016 і депутат Верховної Ради України від партії "Слуга Народу" Жан Беленюк вирішив навчити своїх колег самообороні.

Жан Беленюк

Жан Беленюк

Instagram Жана Беленюк

Про це він повідомив в Instagram, записавши спеціально для народних обранців відеоролик.

"Друзі, всім привіт. Після насиченого пленарного тижня я дійшов до спортивного залу і хочу показати кілька прийомів, тому що на наших депутатів відбуваються іноді напади. Щоб вони знали, як себе захистити. Поїхали", – сказав Беленюк, перш ніж показати кілька кидків.

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Нагадаємо, раніше колишній депутат Олег Ляшко спровокував бійку з нинішнім депутатом від партії "Слуга Народу" Андрієм Герусом в аеропорту "Бориспіль".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чемпіон світу з боротьби Жан Беленюк пояснив, навіщо йде в Раду.

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Читайте всі новини по темі "Бійки нардепів" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Денис Карпов Денис Карпов
Тема
Бійки нардепів
Особа
Жан Беленюк
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Blashchuk Oleh
Blashchuk Oleh
"Слуги" вже чують, що їх незабаром почнуть просто бити. От тільки чи допоможуть ці фінти від видатного законодавця Беренюка, залишається дискусійним питанням...
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Meyer Kurt
Meyer Kurt
Обезьяна конченая
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