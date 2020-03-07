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7 березня • оновлено в 17:53
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Скасування Олімпіади-2020 через коронавiрус: стало відомо, коли буде ухвалено рішення

1.5т
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Заява про скасування літніх Олімпійських ігор 2020 року в Токіо буде зроблена тільки в тому випадку, якщо не вдасться впоратися з епідемією до літа. Скасування обійдеться Японії в 74,2 млрд доларів.

Олімпіади-2020

Олімпіади-2020

Експерти фінансової компанії Nikko Securities вважають, що про скасування Олімпіади в Токіо влада повідомить лише в тому випадку, якщо з коронавірусом не вдасться впорається до липня, пише ТАСС.

Фінансисти відзначили, що скасування Ігор може дорого обійтися країні: ВВП Японії може скоротитися на 1,4% в річному обчисленні, а доходи національних компаній впадуть на 24,4%.

За запланованим графіком Олімпійські ігри в Токіо повинні пройти з 24 липня по 9 серпня. При цьому на сьогоднішній день число заражених коронавірусів в Японії становить понад тисячу осіб, померли 12.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лiтня Олімпіада-2020 на Токіо може пройти без глядачів. В якості альтернативи розглядався варіант проведення Ігор тільки в телевізійному режимі.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Теми
Олімпіади-2020 Коронавірус
Місце
Японія
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