Скасовано! В учасника UFC 249 виявлений коронавірус

Максим Богданов Інші види спорту 09:28, 9.05.2020 Оновлено: 09:37, 9.05.2020

Боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Роналдо Соуза здав позитивний тест на коронавірус.

Соуза повинен був виступити в карді турніру UFC 249, який відбудеться в ніч на 10 травня в Джексонвіллі (Флорида, США). Його бій у середній вазі проти Юрай Холла скасований.

Як повідомляв OBOZREVATEL, шоу пройде на VyStar Veterans Memorial Arena. Початок – о 5 ранку неділі, 10 травня, за київським і московським часом. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію вечора UFC 249.

Крім того, названо телеканали, які покажуть цей турнір.

У головній події вечора зійдуться американські бійці Тоні Фергюсон і Джастін Гетжі, які розіграють пояс тимчасового чемпіона в легкій вазі.

Також в карді пройде бій між харків'янином Олексієм Олійником і бразильцем Фабрісіо Вердумом.

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