Скасовано! В учасника UFC 249 виявлений коронавірус

Боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Роналдо Соуза здав позитивний тест на коронавірус.

Соуза повинен був виступити в карді турніру UFC 249, який відбудеться в ніч на 10 травня в Джексонвіллі (Флорида, США). Його бій у середній вазі проти Юрай Холла скасований.

Breaking: Jacare Souza has tested positive for Covid-19. His fight against Uriah Hall is off UFC 249. UFC 249 still planning to move forward, with consent of Florida commission per UFC. https://t.co/YjNvCzi64a - Brett Okamoto (@bokamotoESPN) May 9, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, шоу пройде на VyStar Veterans Memorial Arena. Початок – о 5 ранку неділі, 10 травня, за київським і московським часом. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію вечора UFC 249.

Крім того, названо телеканали, які покажуть цей турнір.

У головній події вечора зійдуться американські бійці Тоні Фергюсон і Джастін Гетжі, які розіграють пояс тимчасового чемпіона в легкій вазі.

Також в карді пройде бій між харків'янином Олексієм Олійником і бразильцем Фабрісіо Вердумом.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!