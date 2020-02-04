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4 лютого • оновлено в 04:22
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Скандал зі зґвалтуванням 10-кратної чемпіонки отримав продовження

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У Франції продовжує набирати оберти секс-скандал всередині збірної з фігурного катання.

Зокрема, мова йде про зізнання 10-кратної чемпіонки Франції та віце-чемпіонки Європи Сари Абітболь, яка заявила, що в юнацтві її два роки ґвалтував тренер. Як повідомляє Le Parisien, міністр спорту країни Роксана Марасіняну закликала подати у відставку президента національної федерації фігурного Дідьє Гаяге.

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Сара Абітболь

Сара Абітболь

Le Parisien

"У нас є зізнання спортсменів та їх свідчення. Вважаю, що Гаяге несе за цю ситуацію пряму моральну відповідальність", – заявила Марасіняну.

При цьому 66-річний Гаяге, який очолює організацію з 1998 року (з перервою на три роки), вже заявив, що не має наміру залишати свій пост.

Як повідомляв OBOZREVATEL, французький тренер з фігурного катання Жиль Беєр зізнався в інтимному зв'язку зі своєю підопічною Сарою Абітболь.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
фігурне катання
Місце
Франція
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