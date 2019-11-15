Скандал із прапором "ДНР" у Токіо: з'явилася офіційна реакція України

Посольство України в Японії прокоментувало участь так званої збірної ДНР на IX Кубку світу з карате KWF у Токіо. Дипломати передали МЗС Японії ноту з офіційною позицією України.

Прапор так званої ДНР на змаганнях у Токіо

"У рамках заходів дипломатичного реагування посольство України звернуло увагу МЗС Японії до зазначеного факту та передало японській стороні ноту з викладенням відповідної офіційної позиції української сторони", – йдеться в повідомленні посольства.

Також у посольстві зазначили, що Японія постійно підтримує офіційний Київ з початку російської агресії проти України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на турнірі брали участь спортсмени з 32 країн, а так звана збірна ДНР завоювала 10 золотих медалей – було, зокрема, опубліковано фото спортсменів з прапором невизнаного терористичного об'єднання.

За словами пресаташе Української федерації карате Ігоря Левенштейна, всесвітня федерація каратеномічі, яка проводила турнір, ніяк не пов'язана з традиційним карате. Це вузьке відгалуження представляє окремий вид спорту, не дуже популярний у світі.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!