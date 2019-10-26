Скандал в США: українця зобов'язали надіти форму збірної Росії

Дитину українки, яка мешкає в Чикаго, в місцевій школі самбо зобов'язали надіти форму збірної Росії, на якій присутня символіка СРСР.

"Школа самбо (власники - філіпінец і американець польського походження, навчався самбо в СРСР) видала українській дитині (і на її ж гроші) форму з символікою СРСР і путінської Росії одночасно. При тому, що в Америці комуністичну символіку заборонено. Мама в розпачі звернулася до суспільства українців Чикаго - допустимо таке приниження і знущання під час збройної агресії Росії? Або без шансів - повинен винести і платити далі, тому що контракт?" - у себе в Facebook написав український політолог Олексій Голобуцький.

За його словами громада Чикаго вже порадила змінити адвоката, вказала, на які закони можна посилатися і до яких правових органiв звертатися.

"Українці вже висловили готовність вийти пікетом під стіни тієї школи самбо, щоб захистити право українських дітей на повагу до їхньої країни, історії та героїв", - підсумував Голобуцький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в грудні 2017 року український чемпіон світу отримав трирічну дискваліфікацію рішенням Федерації, штаб-квартира якої знаходиться в Росії (Санкт-Петербург). Його звинуватили в тому, що він вийшов на церемонію нагородження в вишиванці.

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