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26 жовтня • оновлено в 11:11
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Скандал в США: українця зобов'язали надіти форму збірної Росії

5.9т Читати матеріал російською

Дитину українки, яка мешкає в Чикаго, в місцевій школі самбо зобов'язали надіти форму збірної Росії, на якій присутня символіка СРСР.

Скандал в США: українця зобов'язали надіти форму збірної Росії

"Школа самбо (власники - філіпінец і американець польського походження, навчався самбо в СРСР) видала українській дитині (і на її ж гроші) форму з символікою СРСР і путінської Росії одночасно. При тому, що в Америці комуністичну символіку заборонено. Мама в розпачі звернулася до суспільства українців Чикаго - допустимо таке приниження і знущання під час збройної агресії Росії? Або без шансів - повинен винести і платити далі, тому що контракт?" - у себе в Facebook написав український політолог Олексій Голобуцький.

За його словами громада Чикаго вже порадила змінити адвоката, вказала, на які закони можна посилатися і до яких правових органiв звертатися.

"Українці вже висловили готовність вийти пікетом під стіни тієї школи самбо, щоб захистити право українських дітей на повагу до їхньої країни, історії та героїв", - підсумував Голобуцький.

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Тема
самбо
Особа
Олексій Голобуцький
Місце
США Чикаго
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Северг Олег
Северг Олег
А ша школы боевого гопака в Чикаго не нашлось ? Хорошая же бизнес идея. Дарю. Клиенты украинская диаспора Чикаго будут в восторге.
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Надо понимать, что владельцы школы - филиппинец и американец польского происхождения злостные "сэпары" и "зрадныкы"! Почему молчит "Жиротворец" ?
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
а если святой водой их побрызгать, то они зашипят и сморщатся?
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