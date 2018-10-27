Скандал з українцем на ''Іграх нескорених'': у справі з'явилися нові свідки

Учасник "Ігор нескорених" в Сіднеї, маріуполець Олександр Бєлобоков, якого звинуватили в тому, що його травма не пов'язана з участю в бойових діях, за свідченнями кількох людей насправді воював на Донбасі.

20 жовтня український оргкомітет "Ігор нескорених" відповів, що "Олександр Бєлобоков... отримав поранення обох рук, виконуючи бойові завдання в секторі "М". Це підтверджують ... документи Української добровольчої армії (УДА) за підписом начальника 8-го окремого батальйону УДА Андрія Гергерт і начальника штабу УДА Сергія Ільницького, пише theБабель.

У листі до оргкомітету Ільницький заявив, що "обставини участі в бойових діях і придбання поранення... базуються на свідоцтві добровольців... і виписці з історії хвороби".

У свою чергу Гергерт ("Червень"), стверджує, що знайомий з Бєлобоковим, разом з ним не воював, але знає тих, хто воював.

"Бєлобоков в 2014 році був під кураторством Головного управління розвідки. І в 2014 році він не міг бути в іншому підрозділі, тому що таких підрозділів не було. У нас є спільні знайомі, і вони з ним воювали. Довідку про те, що він воював в 8-му батальйоні, ми не давали. у нас не було в той час назви, тобто навіть підрозділи не було", - пояснив він.

Ільницький, який є капітаном української збірної, уточнив, що "всі свідчення, зокрема пояснення свідків поранення Белобокова, знаходяться в оргкомітеті".

Джерела видання в розвідці пояснюють, що "був під кураторством" означає, що він міг бути цивільним інформатором. Сам Олександр білобокого в інтерв'ю розповідає, що "в 2014 році отримав мінно-осколкові поранення, в добровільному полку був, більше нічого сказати".

В іншому інтерв'ю він уточнює, що втратив кисть лівої руки: "Я її в цій руці ніс. Ліву руку в правій руці".

За словами тренера Олександра Лашина, він був знайомий з пауерлифтером Бєлобоковим ще до початку війни, коли "той подавав надії увійти в збірну України". Але в травні 2014 Бєлобоков отримав травму обох рук.

Він розповів Лашину, що поїхав кататися на човні зі своїми друзями. Човен сів на мілину, Бєлобоков став його виштовхувати, і йому гвинтом перерубало обидва передпліччя. 25 травня 2014 Бєлобокова доставили в Міську лікарню N9 в Маріуполі, де його оперували 6 годин.

Опис подій підтверджує головний тренер молодіжної збірної України з важкої атлетики Артем Удачин. За його словами, Бєлобоков не раз переказував йому історію про те, як отримав травму: "Катався на моторці або катамарані, руки потрапили під гвинт".

Як розповідає Лашин, білобокого пройшов курс лікування і реабілітації. Він зустрічався з тренером і говорив, що хоче потрапити в паралімпійську збірну - "він перейшов з пауерліфтингу в штовхання ядра". А в 2016 році Лашин зустрів Бєлобоковим вже на тренувальній базі для ветеранів війни.

Тренер зустрівся з лікарем Олександром Савічем, який оперував Бєлобокова. Лікар розповів, що спортсменом привезли до відділення лікарні в плавках; в рані були водорості, бензин і машинне масло. За словами Лашина, він бачив виписку з історії хвороби, де в графі "анамнез травми" був описаний випадок з катером.

Копію виписки з історії хвороби бачили журналісти - її показав Олександр Лашин, а Єгор Терехов підтвердив її зміст.

"За словами хворого, побутова травма. Обидві кисті травмовані мотором (слово "мотором" закреслено, є приписка від руки - "гвинтами катера")". Оприлюднити виписку можливо тільки з дозволу самого Олександра Бєлобокова.

Волонтер ГО "Новий Маріуполь" Марія Подибайло, яка зараз працює начальником відділу Кальмиусская-Нікольського ОРВК в Маріуполі, спростовує історію про катері.

"Обману ніякого немає. Саша [Бєлобоков] отримав 25 травня мінно-вибухове поранення. Мені повідомив його командир, у нього були осколкові поранення на ногах і нібито на животі. ... Легенду про лопаті кинули ми. Ми її придумували разом з волонтерами та його командиром. Лікар знає правду, поранення лопатями - це по-іншому виглядає. Легенда була потрібна, тому що 25 травня 2014 року Маріуполь був ще окупований... Бойовики їздили по госпіталях і викрадали військових... Тому травма була записана як побутова" , - пояснила вона.

Подибайло була безпосереднім свідком події. Вона відмовилася назвати ім'я командира або назва підрозділу, на яких вона посилається, але наполягає, що "працювала з групою". Вона також не змогла пояснити, в який момент виникла "легенда", записана в виписці з історії хвороби від 25 травня - в той самий день, коли білобокого отримав поранення.

Нагадаємо, раніше на скандал, що спалахнув, відреагував організаційний комітет змагань в Україні. В офіційній заяві там підтверджують, що Бєлобоков воював, але не призводять ні подробиць бойового минулого Белобокова, ні доказів його участі в АТО, посилаючись на виняткову таємність його діяльності навесні 2014 року.