МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Інші види спорту

Скандал з українцем на ''Іграх нескорених'': у справі з'явилися нові свідки

22.6тЧитати матеріал російською

Учасник "Ігор нескорених" в Сіднеї, маріуполець Олександр Бєлобоков, якого звинуватили в тому, що його травма не пов'язана з участю в бойових діях, за свідченнями кількох людей насправді воював на Донбасі.

20 жовтня український оргкомітет "Ігор нескорених" відповів, що "Олександр Бєлобоков... отримав поранення обох рук, виконуючи бойові завдання в секторі "М". Це підтверджують ... документи Української добровольчої армії (УДА) за підписом начальника 8-го окремого батальйону УДА Андрія Гергерт і начальника штабу УДА Сергія Ільницького, пише theБабель.

У листі до оргкомітету Ільницький заявив, що "обставини участі в бойових діях і придбання поранення... базуються на свідоцтві добровольців... і виписці з історії хвороби".

Новини
Українці завоювали перше '' золото '' на '' Іграх нескорених ''
Скандал з українцем на ''Іграх нескорених'': у справі з'явилися нові свідки

У свою чергу Гергерт ("Червень"), стверджує, що знайомий з Бєлобоковим, разом з ним не воював, але знає тих, хто воював.

Скандал з українцем на ''Іграх нескорених'': у справі з'явилися нові свідки

"Бєлобоков в 2014 році був під кураторством Головного управління розвідки. І в 2014 році він не міг бути в іншому підрозділі, тому що таких підрозділів не було. У нас є спільні знайомі, і вони з ним воювали. Довідку про те, що він воював в 8-му батальйоні, ми не давали. у нас не було в той час назви, тобто навіть підрозділи не було", - пояснив він.

Ільницький, який є капітаном української збірної, уточнив, що "всі свідчення, зокрема пояснення свідків поранення Белобокова, знаходяться в оргкомітеті".

Джерела видання в розвідці пояснюють, що "був під кураторством" означає, що він міг бути цивільним інформатором. Сам Олександр білобокого в інтерв'ю розповідає, що "в 2014 році отримав мінно-осколкові поранення, в добровільному полку був, більше нічого сказати".

В іншому інтерв'ю він уточнює, що втратив кисть лівої руки: "Я її в цій руці ніс. Ліву руку в правій руці".

За словами тренера Олександра Лашина, він був знайомий з пауерлифтером Бєлобоковим ще до початку війни, коли "той подавав надії увійти в збірну України". Але в травні 2014 Бєлобоков отримав травму обох рук.

Новини
Під контролем: ВСУ відзвітували про новий успіх на Донбасі
Скандал з українцем на ''Іграх нескорених'': у справі з'явилися нові свідки

Він розповів Лашину, що поїхав кататися на човні зі своїми друзями. Човен сів на мілину, Бєлобоков став його виштовхувати, і йому гвинтом перерубало обидва передпліччя. 25 травня 2014 Бєлобокова доставили в Міську лікарню N9 в Маріуполі, де його оперували 6 годин.

Опис подій підтверджує головний тренер молодіжної збірної України з важкої атлетики Артем Удачин. За його словами, Бєлобоков не раз переказував йому історію про те, як отримав травму: "Катався на моторці або катамарані, руки потрапили під гвинт".

Як розповідає Лашин, білобокого пройшов курс лікування і реабілітації. Він зустрічався з тренером і говорив, що хоче потрапити в паралімпійську збірну - "він перейшов з пауерліфтингу в штовхання ядра". А в 2016 році Лашин зустрів Бєлобоковим вже на тренувальній базі для ветеранів війни.

Тренер зустрівся з лікарем Олександром Савічем, який оперував Бєлобокова. Лікар розповів, що спортсменом привезли до відділення лікарні в плавках; в рані були водорості, бензин і машинне масло. За словами Лашина, він бачив виписку з історії хвороби, де в графі "анамнез травми" був описаний випадок з катером.

Копію виписки з історії хвороби бачили журналісти - її показав Олександр Лашин, а Єгор Терехов підтвердив її зміст.

"За словами хворого, побутова травма. Обидві кисті травмовані мотором (слово "мотором" закреслено, є приписка від руки - "гвинтами катера")". Оприлюднити виписку можливо тільки з дозволу самого Олександра Бєлобокова.

Новини
Україна завойовує третє "золото" на "Іграх нескорених"

Волонтер ГО "Новий Маріуполь" Марія Подибайло, яка зараз працює начальником відділу Кальмиусская-Нікольського ОРВК в Маріуполі, спростовує історію про катері.

"Обману ніякого немає. Саша [Бєлобоков] отримав 25 травня мінно-вибухове поранення. Мені повідомив його командир, у нього були осколкові поранення на ногах і нібито на животі. ... Легенду про лопаті кинули ми. Ми її придумували разом з волонтерами та його командиром. Лікар знає правду, поранення лопатями - це по-іншому виглядає. Легенда була потрібна, тому що 25 травня 2014 року Маріуполь був ще окупований... Бойовики їздили по госпіталях і викрадали військових... Тому травма була записана як побутова" , - пояснила вона.

Подибайло була безпосереднім свідком події. Вона відмовилася назвати ім'я командира або назва підрозділу, на яких вона посилається, але наполягає, що "працювала з групою". Вона також не змогла пояснити, в який момент виникла "легенда", записана в виписці з історії хвороби від 25 травня - в той самий день, коли білобокого отримав поранення.

Нагадаємо, раніше на скандал, що спалахнув, відреагував організаційний комітет змагань в Україні. В офіційній заяві там підтверджують, що Бєлобоков воював, але не призводять ні подробиць бойового минулого Белобокова, ні доказів його участі в АТО, посилаючись на виняткову таємність його діяльності навесні 2014 року.

Читайте всі новини по темі "АТО на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
АТО на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
7
22
Смішно
6
Цікаво
9
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Livesey David
Livesey David
Наверняка теракт готовил против своих сограждан с Донбасса, да бомбочку копытцами не удержал, она и взорвалась.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Короче,як истинный свидомый бандеровец немного наебал нерабов. Ничего страшного-особенности национального украинского характера
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Семёнов Александр
Семёнов Александр
тфу бля , и здесь обосрались
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0

Наші блоги