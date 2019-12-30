Скандал дня: знаменитий чемпіон оголосив бойкот Україні

Український гросмейстер, чемпіон світу 2002 року Руслан Пономарьов відреагував на скандал в українській федерації шахів, яка призначила нового головного тренера збірної Олександра Суліпу.

Руслан Пономарьов wikipedia.org

"Схоже, що Федерація шахів України ніяк не збирається реагувати або навіть спілкуватися з гравцями. У такій ситуації нічого не залишається, як наслідувати приклад Ельянова і залишити федерацію", – написав Пономарьов на своїй сторінці в Twitter.

Раніше українські шахісти попросили міністерство спорту переглянути вибір головного тренера збірної. Один з провідних українських гросмейстерів Павло Ельянов заявив, що більше не буде виступати за збірну України через невиконання їхнього прохання до федерації змінити тренера національної команди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменита українська гімнастка, олімпійська чемпіонка Стелла Захарова закликала не засуджувати спортсменів, які відмовляються від громадянства України і переїжджають у Росію.

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