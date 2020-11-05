Ситуація в Росії стає ще гіршою, – Родченков

Колишній глава Московської антидопінгової лабораторії і інформатор Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Григорій Родченков впевнений, що Росію повинні усунути від усіх змагань на вісім років.

Таке покарання російський спорт повинен отримати через систематичнi шахрайства з допінг-пробами.

"Ситуація в Росії стає ще гіршою. Саботаж посилюється фальсифікаціями, брехнею і запереченням триваючою низхідною бюрократією", – заявив він в інтерв'ю Evening Standard.

Інформатор WADA додав, що Спортивний арбітражний суд (CAS) як судовий орган потребує оновлення і реформування.

"Через їх рішень російські шахраї, можливо, зможуть знову уникнути належних санкцій і покарань, а потім якимось чином знову виступити на Олімпійських іграх в Токіо в наступному році", – підсумував він.

В даний момент проходять слухання у справі РУСАДА проти WADA. Російська сторона намагається опротестувати санкції, накладені організацією в CAS.

Якщо CAS визнає Росію винною в систематичних допінгових порушеннях, спортсменам РФ повністю заборонять брати участь в таких заходах, як літня Олімпіада-2020 року, Паралімпійські ігри в Токіо, а також фінальний турнір Євро-2020 по футболу.

як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава РУСАДА визнав факт підміни кількох допінг-проб російських спортсменів, аналіз яких проводила експертна група WADA.