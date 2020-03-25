Ситуація двостороння: як українські топспортсмени відреагували на перенесення Олімпіади-2020

Олімпіада-2020 до останнього трималася перед пандемією коронавіруса, але в підсумку МОК вирішив все ж перенести Ігри на літо 2021-го.

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Перенесення стало справжнім глобальним рішенням, на що вплинули десятки країн. І тепер ще більше спортсменів (сотні та навіть тисячі) отримали зламаний і зім'ятий олімпійський цикл з 5 років, замість традиційних 4-х. Тепер уже Олімпіада-2021 точно вийде особливою для багатьох.

Що думають про перенесення ОІ-2020 топові спортсмени України, велика частина з яких є "олімпійською надією" України на медалі – розповідає OBOZREVATEL.

Перенесення Олімпіади – повністю адекватне рішення, оцінюючи нинішню ситуацію в світі. І підставляти під ризик життя спортсменів і маси глядачів, які приїжджають на Ігри, того не варто

Борець греко-римського стилю Жан Беленюк розглядав поїздку на Олімпіаду влітку 2020-го як фінальний акорд своєї кар'єри, вже зараз перемикаючись на неспортивну діяльність. Але тепер Жану належить ще на рік повноцінно продовжити свою кар'єру, щоб гідно виступити вже влітку 2021-го.

"Гадав, що такий варіант розвитку подій цілком можливий. Тому ця новина була цілком очікувана для мене. Єдине, коли ти вже бачиш новину як факт, замислюєшся про це конкретніше. В першу чергу хочеться сподіватися, що пророблена робота протягом останнього року не пройде дарма, а закладена база буде корисною для мене в підготовці вже до Олімпіади-2021. Так що сподіваємося, що всі докладені зусилля і пролитий піт не були марними", - сказав Беленюк в коментарі OBOZREVATEL.

Жан Беленюк

"В цілому ж перенесення Олімпіади – повністю адекватне рішення, оцінюючи нинішню ситуацію в світі. І підставляти під ризик життя спортсменів і маси глядачів, які приїжджають на Ігри, того не варто – в пріоритеті повинне бути людське життя. Тому і бачимо розумне рішення, хоча я упевнений, що МОК до кінця не хотів відкладати проведення Олімпійських ігор, борючись до останнього. Але форс-мажорні обставини все-таки вносять неприємні зміни в спортивне життя всієї планети".

"Це привід для всіх спортсменів показати свій характер. Навіть ті, хто хотіли завершувати кар'єру після Олімпіади, залишаться в спорті ще на рік, щоб пройти це випробування. Такі обставини змушують мене ще як мінімум на рік залишитися в спорті. Ще ніхто не вигравав Олімпійські Ігри в непарний рік. Коли зустрінуться два олімпійські чемпіони, то можна буде сказати: "Ти виграв Олімпіаду в парний рік, а так виграють усі. А я став чемпіоном в непарний рік, тому я крутіше", – сказав Беленюк також в коментарі ua.tribuna.com.

Десь перенесення Олімпіади – це на краще. До того ж, Ігри тільки перенесли, а не зовсім скасували

Українська "зірочка" фехтування Ольга Харлан на час початку карантину ще хоч і не забезпечила собі місце на Олімпіаді (кваліфікація у фехтуванні ще не закінчена), але саме Харлан українці бачили однією з головних надій на медалі. Але Ольга закликає не сумувати і готуватися далі, розглядаючи перенесення як шанс краще підготується.

Ольга Харлан

"Думаю, будь-який спортсмен, який претендує на Олімпійські Ігри та мріє про них, хоче скоріше потрапити на Ігри. А тут перенесли на цілий рік... Звичайно ж, перенесення в цілому засмучує, адже була виконана велика підготовка, і всі сподівалися, що епідемія коронавіруса все-таки не вплине на ОІ. Була надія на швидке виправлення ситуації, але, мабуть, це не так", – сказала Харлан в коментарі OBOZREVATEL.

"Але з іншого боку можна знайти і позитивні моменти. По-перше, Олімпіаду тільки перенесли, а не скасували взагалі. І так вже склалося, що нинішній олімпійський цикл йде тепер не 4 роки, а 5 років. Перенесення Олімпіади-2020 – це правильне рішення, тому що в першу чергу ми повинні думати про здоров'я людей, про своїх сім'ях і подібних цінностях. Тому десь перенесення (а не скасування) Ігор – це й на краще. Деякі спортсмени отримали додатковий час переосмислити свою підготовку і виправити помилки. по суті, це другий шанс на підготовку до Олімпіади", - говорить Ольга.

Це на 100% очевидне рішення, хоча ситуація дуже двостороння

Гімнаст Олег Верняєв чекав Олімпіаду як можливість повернутися на колишні висоти після травми та довгого відновлення в 2017-18рр. Тепер же, коли до Ігор залишилося "рукою подати", Олегу, як і багатьом іншим, належить відстрочка.

"Це на 100% очевидне рішення. Буду робити, як скажуть. Від мене все одно нічого не залежить. Навіть якщо скажуть, що Ігри через тиждень, то буду готуватися. Як є, так є. Злитися на когось або ображатися - безглуздо, але ситуація дуже двостороння. Припустимо, мені не принципово проводити Олімпіаду в цьому році або в наступному. мені вік дозволяє. Вчора я розмовляв з Олександром Шатіловим, який представляє Ізраїль. Він каже: "К наступному році мені буде 35, але я ще потерплю, хоча вже ого-го як нелегко". А ось Оксані Чусовітіній вже буде 45. Ще рік чекати – це дуже важко", – говорить Верняєв в інтерв'ю сайту ua.tribuna.com.

Олег Верняєв

"Але з іншого боку, тут вже йде питання інтересів здоров'я людства, а не просто спорту. Ще один плюс перенесення – це час на підготовку. Як готуватися до Олімпійських ігор, якщо я 9 днів вже не тренуюся. У мене не той вид спорту, коли можна погойдатися вдома та не забути гімнастику. У нас зовсім інше. Для нас важлива м'язова пам'ять. Повірте, це дуже складно. Я два роки після операції відновлювався", - сказав гімнаст.

Самі японці хотіли провести Олімпіаду, не дивлячись ні на що, судячи з їх загальному настрою

Один з найбільш відомих баскетболістів України В'ячеслав Кравцов хоч і не міг розраховувати на участь в Олімпіаді, але і так опинився в центрі подій навколо ОІ, так як зараз грає в Японії за місцевий клуб "НеоФінікс". За словами Кравцова, японці дуже хотіли провести Олімпіаду як було заплановано, і заради цього навіть могли піти на деякі махінації ...

В'ячеслав Кравцов neophoenix.jp

"Самі японці хотіли провести Олімпіаду, не дивлячись ні на що, судячи з їх загального настрою. Мені здається, навіть в разі війни Японія все одно хотіла б проводити Ігри. Але як я зрозумів, МОК зі свого боку також прийняв рішення. Ясно, що Токіо сподівався на проведення ОІ, але якщо МОК наполіг, то японці не мали права не підкоритися. В результаті й прийшли до такого компромісного рішення про перенесення", – сказав Кравцов в інтерв'ю OBOZREVATEL.

"В Японії аномально повільно розвивається епідемія коронавіруса. Якщо порівнювати навіть з прилеглими азіатськими країнами, то у японців показники поширення вірусу досить малі. І багато, в тому числі і я, задавалися питанням – а чи не спеціально японський уряд робить це, щоб уникнути паніки, не лякати народ і решту світу, також зберігши й Олімпіаду? Зрозуміло, що це все здогадки і твердо судити про це не можна... Але чутки з цього приводу є", – підсумував баскетболіст.

Tokyo дві тисячі двадцять один ... No comments

Українка Марія Бех-Романчук напевно розраховувала на своєрідний прорив на Олімпіаді-2020 року, але тепер легкоатлетці доведеться вибудовувати всі плани та підготовку заново.

Марія поки не висловлювалася конкретно щодо скасування Олімпіади, але красномовно все дає зрозуміти одним постом в своєму Instagram.

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