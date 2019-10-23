"Сині руки, з носа кров": юна синхроністка трагічно померла в Росії

У Пермі під час тренування померла 11-річна дівчинка з групи синхронного плавання. Трагедія трапилася в басейні "Олімпія".

За словами очевидців, дитина задихнулася і деякий час плавала по одній із доріжок у неприродній позі. Її помітили інші діти і спробували витягнути, проте у них це не вийшло. Пізніше до них підключилися співробітники басейну і лікар – вони намагалися реанімувати дитину протягом години, проте до тями дівчинка так і не прийшла.

"Ми, батьки, стояли там і бачили, що одна дівчинка стала йти під воду. Всі стали молотити по вікнах руками і кричати, але ніхто з тих, хто був біля басейну, нас не чув", – розповів kp.ru один з очевидців.

Через деякий час дівчинку помітили й інші учні секції: вони спробували дістати її з води, однак у них це не вийшло. Потім до дітей підключилися співробітники басейну і лікар.

"Коли дитину витягли, то вона була дуже бліда. Сині руки і ноги. Потім у неї пішла кров із носа. Спочатку рятувальники робили їй штучне дихання, потім приїхала швидка, а пізніше реанімація", – розповів очевидець 59.ru. За його словами, дівчинку намагалися привести до тями цілу годину, проте зробити це не вдалося.

Весь цей час поруч із дитиною перебувала її бабуся. Після того, що сталося жінка довго не могла оговтатися. "Увечері тут бабуся сиділа біля входу і плакала. А вже пізніше ми дізналися, що у неї тут внучка потонула", – розповів один із відвідувачів басейну.

При цьому, як відзначають батьки інших учнів секції, зараз вони розглядають варіант перестати приводити дітей на заняття в "Олімпію". Раніше вони вже неодноразово звертали увагу на те, як тренери поводяться з підопічними.

"Займаємося тут уже кілька років і бачимо, як деякі тренери халатно ставляться до дітей. Страшно за дитину", – зазначила одна з матерів.

У слідчому комітеті Пермі порушено кримінальну справу за фактом "надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки життя або здоров'я споживачів, що призвело з необережності до смерті людини", йдеться в заяві на сайті СК.

Слідча група виїхала на місце інциденту, вже вилучені записи з камер відеоспостереження. Призначено судово-медичну експертизу для встановлення причин загибелі дитини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно рекордсмен світу з плавання в холодній воді потонув під час тренування в Єнісеї.

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