Силовики в Мінську жорстоко побили брата олімпійської чемпіонки Домрачевої: момент потрапив на відео

Олександр Чеканов Інші види спорту 21:45, 12.10.2020 Оновлено: 22:09, 12.10.2020

Старшого брата чотирикратної олімпійської чемпіонки Дар'ї Домрачевої Микиту було жорстоко побито силовиками під час акцій протесту в Мінську 11 жовтня.

Чоловік прямував на велосипеді до своєї матері, але потрапив в епіцентр зіткнення співробітників ОМОНу і протестувальників. Напад силовиків на Микиту Домрачева потрапив на відео і швидко облетів інтернет, пише Tut.by.

Сам брат біатлоністки розповів, що від ударів по обличчю якоїсь миті подумав, що осліп. А на всі прохання викликати швидку почув насмішки у свій бік.

"Мене закинули до мікроавтобусу. Там мені погрожували, тикали кийком. Від ударів і крові на обличчі я нічого не бачив. Якоїсь миті я думав, що осліп, і просив викликати швидку. Проте мені говорили, що викликати її не будуть, лікар буде в РУВС. Крім того, мені перетиснули руки наручниками, вони оніміли, але на мої прохання послабити силовики лише сміялися й ображали мене. Вони рилися в моїх особистих речах, гаманці", – прокоментував Домрачев.

Зазначимо, що про реакцію самої Дар'ї на інцидент нічого невідомо, а її брат перебуває в лікарні в очікуванні суду.

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