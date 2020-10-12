Силовики в Мінську жорстоко побили брата олімпійської чемпіонки Домрачевої: момент потрапив на відео

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Інші види спорту
6,0 т.
Микита Домрачев затримання відео

Старшого брата чотирикратної олімпійської чемпіонки Дар'ї Домрачевої Микиту було жорстоко побито силовиками під час акцій протесту в Мінську 11 жовтня.

Чоловік прямував на велосипеді до своєї матері, але потрапив в епіцентр зіткнення співробітників ОМОНу і протестувальників. Напад силовиків на Микиту Домрачева потрапив на відео і швидко облетів інтернет, пише Tut.by.

Сам брат біатлоністки розповів, що від ударів по обличчю якоїсь миті подумав, що осліп. А на всі прохання викликати швидку почув насмішки у свій бік.

"Мене закинули до мікроавтобусу. Там мені погрожували, тикали кийком. Від ударів і крові на обличчі я нічого не бачив. Якоїсь миті я думав, що осліп, і просив викликати швидку. Проте мені говорили, що викликати її не будуть, лікар буде в РУВС. Крім того, мені перетиснули руки наручниками, вони оніміли, але на мої прохання послабити силовики лише сміялися й ображали мене. Вони рилися в моїх особистих речах, гаманці", – прокоментував Домрачев.

Зазначимо, що про реакцію самої Дар'ї на інцидент нічого невідомо, а її брат перебуває в лікарні в очікуванні суду.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • у Білорусі понад два місяці йдуть протести проти результатів президентських виборів 9 серпня

  • Жителі країни виступили проти незаконно обраного глави держави Олександра Лукашенка

  • Багато спортсменів відмовилися виступати під прапором Білорусі, поки Лукашенко утримуватиме свій пост

БілорусьМінськДар'я Домрачева